Проверять качество продуктов будут по-новому

В Минске открылся республиканский контрольно-исследовательский комплекс по качеству и безопасности продуктов питания.

Это две лаборатории, в которых будут проверять сырье и мясомолочную продукцию на европейском уровне. Центры дооснастили на пять миллиардов рублей. Закупили специальное оборудование, которое позволят определять антибиотики в молоке, красители в виноводочных изделиях и узнать где сок, а где нектар.

Все это расширит область исследований, направленных на защиту отечественного рынка от поступления некачественной фальсифицированной продукции.

Валерий Корешков, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

– Это оборудование уникально. Оно позволяет расширить возможности лабораторных исследований. В основном это адаптация европейских и международных методик, и адаптация тех требований, которые заложены в технических регламентах и директивах Евросоюза, чтобы нам гармонизироваться с требованиями рынка.

Михаил Мясникович, председатель президиума НАН Беларуси:

– Специалисты научно-практического центра по продовольствию активно работают с отечественными товаропроизводителями, когда осуществляется запуск той, или иной технологии, того, или иного продукта, для того, что бы он был действительно качественно сделан и соответствовал мировым стандартам.

Помимо зарубежной, здесь будут проверять и отечественную продукцию. Так в лаборатории сейчас «шоколадная» революция. В преддверии Нового года многие из кондитерских предприятий уже отдали свое сырье на исследования. На содержание какао-масла его стали проверять с октября этого года из-за низкого качества продукции, представленной на прилавках. К примеру, шоколадные плитки выдают за натуральный шоколад. Теперь разницу легко определить. Таких возможностей сегодня нет даже в России.

Зенон Ловкис, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по продовольствию:

– Когда наша продукция разрабатывается или дорабатывается, то исследования позволяют исключить компоненты, которые дают негатив или осадок, и работать в дальнейшем над продуктом, усовершенствовать его.