Прошедший январь для банковской системы Беларуси был стабильным

Если сравнивать с прошлым годом, то на валютном рынке у нас сложилось положительное сальдо. 12 месяцев назад оно было в минусе на более чем 600 млн. долларов. Сейчас сальдо - «плюс 92 млн».

Сразу две важные встречи с одними из ключевых фигур отечественной экономики провел сегодня Президент. С премьером Сергеем Сидорским разговор шел по нескольким темам. Александра Лукашенко интересовала работа отечественной экономики. В ходе разговора появлялись и другие вопросы. В частности - поставок газа и нефтепродуктов.

Александр Лукашенко:

Как обстоят дела с поставками светлых нефтепродуктов в Беларусь из Российской Федерации или Россия опять закрыла эти поставки? Вы помните, эту тему я Вам обозначал.

Вопросы, связанные со строительством атомной электростанции… В какой степени я должен вмешаться в эти вопросы?

Потом, Вы сами обозначали тему по Китаю. Нам очень важно сегодня работать с Китайской Народной Республикой. Как я информирован послом Беларуси в Китае – эта страна намерена расширять с нами сотрудничество.

Ну и ряд поручений, которые были даны Правительству ранее.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Главной упор мы сделали на работу с местными властями, выполняя ваши поручения, по доведению энергетических ресурсов, (тепла, воды) до населения. Существенных сбоев в январе-феврале в стране нет.

После детального разговора о большой экономике с премьером Президент принял с докладом главу Нацбанка.

Прошедший январь для банковский системы страны оказался достаточно стабильным. Если сравнивать с прошлым годом, то на валютном рынке у нас сложилось положительное сальдо. 12 месяцев назад оно было в минусе на более чем 600 млн. долларов. Сейчас сальдо - «плюс 92 млн». Более чем на 500 млрд. рублей выросли и вклады населения.

Петр Прокопович, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

На рынке цен – стабильная ситуация. Инфляция за месяц составила 0,8%. Это лучший показатель за последние пять лет.

Шла речь сегодня и о подведомственных Нацбанку сельхозпредприятиях. Несмотря на трудный год, выручка от проданных товаров и услуг составила 139%. Прибыль - 120% по отношению к 2008-му. Правда, из-за падения цен на молочные продукты снизилась рентабельность. Однако в целом ситуация складывается положительная. Сейчас поставлена задача окончательно подготовить эти хозяйства для продажи отечественным и иностранным инвесторам, чтобы те могли могли работать самостоятельно.

Евгений Горин, Николай Сенчило, телекомпания СТВ