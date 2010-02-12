Прошедший январь для банковской системы Беларуси был стабильным

Сразу две важные встречи с одними из ключевых фигур отечественной экономики провел сегодня Президент. С премьером Сергеем Сидорским разговор шел по нескольким темам. Александра Лукашенко интересовала работа отечественной экономики. В ходе разговора появлялись и другие вопросы. В частности - поставок газа и нефтепродуктов.
Александр Лукашенко:
Как обстоят дела с поставками светлых нефтепродуктов в Беларусь из Российской Федерации или Россия опять закрыла эти поставки? Вы помните, эту тему я Вам обозначал.
Вопросы, связанные со строительством атомной электростанции… В какой степени я должен вмешаться в эти вопросы?
Потом, Вы сами обозначали тему по Китаю. Нам очень важно сегодня работать с Китайской Народной Республикой. Как я информирован послом Беларуси в Китае – эта страна намерена расширять с нами сотрудничество.
Ну и ряд поручений, которые были даны Правительству ранее.
Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:
Главной упор мы сделали на работу с местными властями, выполняя ваши поручения, по доведению энергетических ресурсов, (тепла, воды) до населения. Существенных сбоев в январе-феврале в стране нет.
После детального разговора о большой экономике с премьером Президент принял с докладом главу Нацбанка.
Прошедший январь для банковский системы страны оказался достаточно стабильным. Если сравнивать с прошлым годом, то на валютном рынке у нас сложилось положительное сальдо. 12 месяцев назад оно было в минусе на более чем 600 млн. долларов. Сейчас сальдо - «плюс 92 млн». Более чем на 500 млрд. рублей выросли и вклады населения.
Петр Прокопович, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:
На рынке цен – стабильная ситуация. Инфляция за месяц составила 0,8%. Это лучший показатель за последние пять лет.
Шла речь сегодня и о подведомственных Нацбанку сельхозпредприятиях. Несмотря на трудный год, выручка от проданных товаров и услуг составила 139%. Прибыль - 120% по отношению к 2008-му. Правда, из-за падения цен на молочные продукты снизилась рентабельность. Однако в целом ситуация складывается положительная. Сейчас поставлена задача окончательно подготовить эти хозяйства для продажи отечественным и иностранным инвесторам, чтобы те могли могли работать самостоятельно.
Евгений Горин, Николай Сенчило, телекомпания СТВ