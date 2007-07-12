Прорыв белорусской металлургии

На Белорусском металлургическом заводе начинают выпуск бесшовной горячекатаной трубы.

Удельный вес застройки оборудованием в трубопрокатном цехе сегодня составляет 85%. Комплекса с таким высоким коэффициентом уровня автоматизации нет ни в одной стране. А первые партии ещё не произведённой новой продукции уже проданы.



20 тысяч тонн самого высокотехнологичного оборудования производства как ведущих мировых фирм, так и лидеров отечественного станкостроения на Белорусском металлургическом заводе смонтировали в рекордно-короткие сроки.

В 2007 году планируется выпустить 26 тысяч тонн бесшовных горячекатаных труб. Проектная мощность нового цеха 250 тысяч тонн труб в год. Первую партию новой продукции в 300 тонн заказчикам планируют отгрузить уже в июле. В будущем БМЗ покроет потребность в трубах не только белорусского рынка, но и до 5% рынка мирового.

С выходом нового цеха на проектную мощность уровень продаж Белорусского металлургического завода вырастет до 2 миллиардов долларов в год. А это новые валютные поступления в бюджет страны, новые возможности для отечественной экономики.