Пропуск белорусского сахара на российском таможенном складе прекращен

Создавшееся положение отечественные сахаропроизводители считают нетерпимым, и его решение необходимо принимать на уровне правительства России.С момента начала поставок сахара нового урожая сахарной свёклы, был введен режим таможенного декларирования, когда проверялись отдельные вагоны, и в сутки поставлялось 30-50 вагонов сахара. Позднее условия проверок были ужесточены, и таможенная служба ограничила пропуск до 20 вагонов в сутки, а с 1 ноября 2006 года в отношении белорусского сахара был введен так называемый режим "профиль риска", который применяется "к самой жесткой контрабанде". С начала отгрузки сахара из нового урожая свёклы в Российскую Федерацию было поставлено 580 вагонов продукции, тем не менее, 11 вагонов до сих пор таможенно не оформлены. Белорусская сторона надеется, что после окончания рождественских каникул в России все сахарные вопросы будут решены, и мы возобновим поставки этой продукции в соседнюю страну.