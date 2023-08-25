Промышленный и инвестиционный потенциалы Минска представят в День города зарубежным делегациям

Новости Беларуси. Немало зарубежных делегаций приедут в белорусскую столицу в День города. Гостям представят промышленный и инвестиционный потенциалы Минска. Не исключено, что подарком на 956-й день рождения мегаполиса станут новые договоренности о сотрудничестве, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Главной площадкой для деловых встреч выступит международный экономический форум. К участию традиционно приглашают представителей разных регионов России и других дружественных стран. Полтора десятка участников уже подтвердили свой приезд. Они смогут детально ознакомиться с развитием промышленного сектора, бизнес-среды и других сфер.

Фото: Telegram-канал Мингорисполкома.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Для того чтобы можно было еще раз акцентировать внимание на возможности нашей столицы по развитию инвестиций, мы запланировали ряд наших выступлений, наших инвесторов, в том числе мы расскажем о нашей возможности и в промышленных предприятиях, будет организована выставка нашей продукции с лучшими брендами, которые производятся в столице.