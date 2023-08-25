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Промышленный и инвестиционный потенциалы Минска представят в День города зарубежным делегациям

25 августа 2023 14:33
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Новости Беларуси. Немало зарубежных делегаций приедут в белорусскую столицу в День города. Гостям представят промышленный и инвестиционный потенциалы Минска. Не исключено, что подарком на 956-й день рождения мегаполиса станут новые договоренности о сотрудничестве, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Промышленный и инвестиционный потенциалы Минска представят в День города зарубежным делегациям-1

Главной площадкой для деловых встреч выступит международный экономический форум. К участию традиционно приглашают представителей разных регионов России и других дружественных стран. Полтора десятка участников уже подтвердили свой приезд. Они смогут детально ознакомиться с развитием промышленного сектора, бизнес-среды и других сфер.

Промышленный и инвестиционный потенциалы Минска представят в День города зарубежным делегациям-4

Фото: Telegram-канал Мингорисполкома.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Для того чтобы можно было еще раз акцентировать внимание на возможности нашей столицы по развитию инвестиций, мы запланировали ряд наших выступлений, наших инвесторов, в том числе мы расскажем о нашей возможности и в промышленных предприятиях, будет организована выставка нашей продукции с лучшими брендами, которые производятся в столице.

Промышленный и инвестиционный потенциалы Минска представят в День города зарубежным делегациям-7

Не менее значимым событием начала сентября станет Белорусско-узбекский женский бизнес-форум. Только из Узбекистана приедут порядка сотни участников. С партнерами из нашей страны обсудят точки соприкосновения и реализацию новых совместных проектов.

# День города в Минске # Экономика # Надежда Лазаревич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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