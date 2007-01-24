"Промышленность и наука Беларуси"

Выставку под таким названием планируют провести осенью этого года в Индии. Научно-технические контакты Беларуси и Индии имеют многолетнюю историю и активно развиваются. Актуальные направления этого сотрудничества - микроэлектроника, разработка и изготовление контрольно-измерительной аппаратуры, альтернативные источники энергии, лазерная и оптическая техника, новые материалы, нано- и биотехнологии, медицина. В Индии уже проводились выставки разработок белорусских организаций и институтов, в результате которых заключались двусторонние контракты.