Промышленники защищают свои права

В мае, в Республиканской научно-технической библиотеке, республиканский консультационный пункт по вопросам охраны промышленной собственности примет первых посетителей.Впервые идея создания подобных центров появилась в Великобритании, позже ее взяли на вооружение и другие страны. Главная цель консультаций - помочь предприятиям осознать важность прав на промышленную собственность и охраны идеи на раннем этапе. В центре будут бесплатно консультировать патентные поверенные, а также члены Белорусского общества изобретателей и рационализаторов. Они расскажут об особенностях правовой охраны объектов промышленной собственности, перечне документов для подачи заявки, требованиях, предъявляемых к ее оформлению. В центре расскажут о порядке уплаты патентных пошлин, процедурах и сроках рассмотрения заявок, предоставят необходимые адреса и номера телефонов. В перспективе такие центры планируется открыть во всех областных центрах Беларуси.