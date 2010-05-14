Прокопович: Впервые за полтора года мы имеем достаточную ликвидность банковской системы

Беларусь наращивает золотовалютные резервы. Сегодня Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя правления Нацбанка Петра Прокоповича. Разговор шел о выполнении основных показателей денежно-кредитной политики по итогам месяцев.

По информации главного банкира страны, с начала года золотовалютные резервы страны увеличились почти на 550 миллионов долларов и составили более 6 с половиной миллиардов. Значительно улучшилась ситуация с экспортом продукции - он вырос почти на 30 процентов - и с поступлением в страну валютной выручки.

Также в этом году стали доступнее кредиты — все белорусские банки выполняют рекомендации по снижению процентных ставок. Петр Прокопович подчеркнул, что белорусский рубль стабилен, несмотря на резкие колебания внутри валютной корзины.

Петр Прокопович, Председатель Правления Нацбанка:

Практически, на сегодняшний день, курс национальною валюты к корзине из трех иностранных валют, с начала года является неизменным, потому что основан на лучших результатах работы экономики. Перспектива является положительной в результате принятых мер Правительством, Нацбанком и нашими предприятиями. Впервые за полтора года мы имеем достаточную ликвидность банковской системы. Если в прошлом году у нас все время не хватало ресурсов, и все время помогал Нацбанк, то сегодня ресурсы у банковской системы уже лишние. Это говорит о том, что возможности банковской системы, чтобы обеспечить реальный сектор экономики, имеются.