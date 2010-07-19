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Прокопович: Процентные ставки для юридических лиц снижены более чем на 5%

19 июля 2010 18:02
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Белорусские банки снижают процентные ставки по кредитам. Об особенностях денежно-кредитной политики за первое полугодие Президенту сегодня доложил Глава правления Нацбанка.

По информации Петра Прокоповича, за этот период белорусский рубль вновь продемонстрировал свою стабильность, а золотовалютные запасы подросли до более шести миллиардов долларов. Глава государства потребовал до конца года четкого выполнения всех прогнозных показателей в банковской и денежно-кредитной сферах.

Петр Прокопович, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:
Большая работа проведена в первом полугодии по снижению процентных ставок по кредитам.  Процентные ставки для юридических лиц за этот период снижены более чем на 5% (с 21 до 15,4%).

# Экономика # Экономика # Петр Прокопович

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