Прокопович: По депозитам в белорусских рублях мы ограничений никаких не вводим и рекомендаций не даем

В то же время, принято решение, что банки будут постепенно снижать процентные ставки по валютным депозитам.

9 млн. квадратных жилья планируется построить в Беларуси уже в следующем году. Об этом сегодня заявил Глава Нацбанка Петр Прокопович. Сейчас по поручению Президента разрабатывается программа по ускоренному развитию жилищного строительства. Речь идет о том, чтобы ввод запланированных в этом году 6 млн. квадратных метров жилья, увеличить в полтора раза уже в следующем. За пару лет такие темпы полностью решат проблему доступности квадратных метров по всей стране. Уже просчитаны необходимые объемы материальных ресурсов, прорабатываются вопросы финансирования. Как заверил Петр Прокопович, такие возможности у Беларуси есть. Более того, в ближайшее время будут улучшены условия льготного кредитования жилищного строительства. Предложения сначала обсудят в правительстве, а затем будут переданы на рассмотрение Главе государства.

- Для того чтобы обеспечить еще более доступность строительство жилья для населения будет внесен ряд предложений по улучшению условий для льготного кредитования. Для людей, которые стоят в очереди в крупных городах, предлагается увеличить сроки выдачи льготных кредитов до 30 лет, что касается людей, которые проживают в населенных пунктах до 20 тысяч человек, будет внесено предложение о снижении процентных ставок по льготному кредитованию жилья с 3% до 1%, - сообщил председатель правления Национального банка Республики Беларусь Петр Прокопович.

И сегодня же в Нацбанке подтвердили, что прогноз по возможному колебанию курса белорусского рубля на этот год неизменен. Стабильность национальной валюты будет обеспечиваться стоимостью корзины иностранных валют и ее изменением в рамках плюс-минус 5 процентов. При этом во втором квартале Нацбанк планирует сузить этот коридор колебания до 1%. Также принято решение о том, что банки будут постепенно снижать процентные ставки по валютным депозитам. Дело в том, что высокие проценты отнюдь не стимулируют экономический рост, а выступают в качестве тормоза для самой банковской системы, поскольку они увеличивают число проблемных кредитов.

- Мы уже дали рекомендацию банкам – постепенно снизили до 12, потом до 10, с первого января до 9% и с первого июня до 8 % по депозитам в иностранной валюте. Это позволит банкам снизить кредитование в иностранной валюте. Уже за первый квартал снижены на 1%. И дальше будет идти снижение. Фактичеки это позволит выйти на то состояние, которое было до кризиса по иностранным кредитам и депозитам уже к концу второго квартала этого года. Что касается депозитов в белорусских рублях, мы ограничений никаких не вводим и рекомендаций не даем, но банки должны сами регулировать эти вопросы. Потому что то, что сделано по депозитом, на наш взгляд, это максимум, что возможно, сообщил Петр Прокопович.