Прокачка российской нефти через территорию Беларуси в Европу возобновлена

Специалисты белорусского и российского нефтетранспортных предприятий приступили к согласованию технологических параметров по обеспечению устойчивой работы системы магистральных нефтепроводов на всех линейных участках.

10 января в 23.25 по московскому времени директор "Гомельтранснефть Дружба" уведомил руководство российской компании "Транснефть" и "Магистральные нефтепроводы "Дружба" (Брянск) о том, что в соответствии с достигнутыми договоренностями, "Гомельтранснефть Дружба" возобновляет передачу нефти в направлении Польши, Германии, а также Украины, Словакии и Венгрии в плановых режимах.

В настоящее время весь комплекс оборудования, задействованный на прокачке российской нефти по территории Беларуси, работает в штатном режиме. Нефть бесперебойно доставляется к пунктам прокачки в приграничных районах Украины и Польши.

Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом. Он проведет переговоры с председателем правительства России Михаилом Фрадковым по всем актуальным вопросам взаимной торговли. Речь идет о нефти, нефтепродуктах и иных группах товарах, которые присутствуют на рынках Беларуси из России.

Напомним, в Москве уже несколько дней работает белорусская правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра Андреем Кобяковым.