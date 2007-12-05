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Производство товарной форели осваивает рыбхоз "Селец"

05 декабря 2007 12:11
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Специально для разведения этого вида рыб взят в аренду известковый карьер с соответствующей по качеству водой. Ожидается, что уже в следующем году форель из Сельца поступит на прилавки белорусских магазинов. Форель - не единственная ценная порода рыб, которая выращивается в рыбхозе. Здесь разводят еще осетров и стерлядь. Среди экзотических видов рыб - африканский сом и вислонос. Через 7-8 лет в Сельце планируют начать производство черной икры. Специально для этих целей выращивается партия осетров.
# Экономика

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