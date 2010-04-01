Производство минеральных удобрений в Беларуси соответствует требованиям эффективности и экологической безопасности

Так считает руководитель Международной ассоциации производителей удобрений Люк Мэйн.

Он посетил предприятие «Гродно Азот». Иностранные гости изучают мировые тенденции развития рынка минеральных удобрений. Основная цель просчитать потребность разных стран в такой продукции.

Беларусь – мировой лидер в производстве продуктов питания, а минеральные удобрения одна из главных составляющих такого лидерства. Плюс белорусов и в том, что они работают над снижением себестоимости и энергозатрат. А это, отметил руководитель Международной ассоциации производителей удобрений, положительно сказывается на всей мировой отрасли минеральных удобрений.

Люк Мэйн, генеральный директор Международной ассоциации производителей удобрений:

Я посмотрел и мне очень понравилось. Очень заметно стремление предприятия, кстати члена нашей международной ассоциации, не упускать новых возможностей, искать новые пути по повышению эффективности работы. Я познакомился с планами предприятия по увеличению производства, по снижению энергозатрат. Такая политика идёт на пользу и самому предприятию и всей мировой отрасли в целом. Это создаёт положительный имидж вашей страны на мировых рынках.

Игорь Жилин, генеральный директор предприятия «Гродно Азот»:

Понятно, что Беларусь — мировой производитель продуктов питания, и тогда мы — один из цехов Беларуси, который должен всё это обеспечивать. Внутреннюю потребность прежде всего.