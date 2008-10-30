Прямой эфир

Производство импортозамещающей продукции в Минске возрастет в будущем году в 2,5 раза

30 октября 2008 14:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом сообщили сегодня в Мингорисполкоме. На заседании мэрии подводились итоги работы экономики города за январь-сентябрь текущего года. В рамках региональной программы импортозамещения в столице реализуется 33 проекта. Но этого крайне недостаточно, поэтому в последующем выпуск такой продукции будет возрастать.

Отечественный производитель должен закрепить позиции на внутреннем рынке. Что же касается инвестиций, то городские власти приняли решение изымать земельные участки у тех предприятий, которые не выполнили свои обязанности по инвестициям.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
29 октября 2008 18:48

Беларусь готовится презентовать свои экономические возможности в Риге

29 октября 2008 18:48

Храните деньги в банках и не менее чем в трёх валютах

29 октября 2008 14:51

Три крупных кредитных соглашения подписали сегодня правительство Беларуси и главный банк Китая – "Эксимбанк"