Производство импортозамещающей продукции в Минске возрастет в будущем году в 2,5 раза

Об этом сообщили сегодня в Мингорисполкоме. На заседании мэрии подводились итоги работы экономики города за январь-сентябрь текущего года. В рамках региональной программы импортозамещения в столице реализуется 33 проекта. Но этого крайне недостаточно, поэтому в последующем выпуск такой продукции будет возрастать.



Отечественный производитель должен закрепить позиции на внутреннем рынке. Что же касается инвестиций, то городские власти приняли решение изымать земельные участки у тех предприятий, которые не выполнили свои обязанности по инвестициям.