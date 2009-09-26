До 1 октября проекты трех документов - социально-экономического развития на следующий год, денежно-кредитной политики и бюджета - будут внесены на рассмотрение Президенту.

Правительство подготовило два варианта проекта социально-экономического развития Беларуси на 2010-ый год. Это базовый - предусматривающий темп роста ВВП на уровне 102-103%, и целевой - с ростом ВВП в 111-112%.

Также обсуждалась денежно-кредитная политика и бюджет-2010.

Анализируя текущую экономическую ситуацию в стране, глава Правительства подверг критике темпы разгрузки складских запасов и привлечение к этому процессу малого бизнеса.

- Когда реально заработает минский оптовый рынок? - задал вопрос Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь

Работа на склад недопустима. В проекте социально-экономического развития на 2010-й заложен новый критерий, который продемонстрирует баланс выпущенного и проданного товара.

- Производство должно быть не выше, чем продажи, - отметил Николай Зайченко, министр экономики Республики Беларусь.

А в проекте бюджета на следующий год заложен ряд реформ в налоговой сфере. В частности, предполагается отмена сбора в фонд поддержки производителей сельхозпродукции и налога с продаж товаров в розничной торговле.

- Чтобы компенсировать отмену, предлагается повысить НДС с 18 до 20 процентов, - уточнил Андрей Харковец, министр финансов Республики Беларусь