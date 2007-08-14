Производство ценных бумаг под пристальным вниманием Президента

В Беларуси необходимо навести порядок в сфере издательско-полиграфической деятельности, которая связана не только с акцизными марками, а в целом с производством ценных бумаг.

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко сегодня на совещании по вопросам изготовления и реализации специальных контрольных знаков. Для обсуждения были приглашены специалисты разных ведомств, чтобы выслушать полярные мнения по этой проблеме и наиболее эффективно ее решить.

Цена акцизной марки за короткий период времени выросла в 10 раз (с 4 до 40 рублей). Это привело к некоторому росту цен на табачные изделия и может вызвать определенное недовольство покупателей. Прежде всего, нужна ясность в вопросе цены акцизной марки на табачные изделия. Особое внимание Президент уделил вопросу в сфере производства контрольных знаков, когда используются голограммы, которые и обеспечивают высокий уровень защиты.

Проанализировать издательско-полиграфическую деятельность, которая связана не только с акцизными марками, а в целом с производством ценных бумаг. Таково поручение Президента всем собравшимся. А Комитету госконтроля в частности - отследить выполнение поручений по этим вопросам.

Завершая совещание, Александр Лукашенко поручил проверить обоснованность нынешней стоимости акцизных марок. Комитету госконтроля необходимо обосновать нанесение на акцизы дорогостоящей голограммы.

В ходе полуторачасового обсуждения представители Президентской Администрации предложили Правительству уменьшить стоимость акцизной марки для табачных изделий и использовать эту меру в качестве поддержки отечественных производителей сигарет. Александр Лукашенко подчеркнул, что не видит причин для такого уменьшения и потребовал равных, конкурентных, условий и для государственных, и для частных производителей табачных изделий.