Производственный потенциал Минского приборостроительного завода практически сведен к нулю

К такому выводу пришли в Комитете государственного контроля после масштабной проверки предприятия.Финансовые затруднения на заводе решали за счет распродажи принадлежащей ему недвижимости. Так за несколько лет предприятие лишилось 93 объектов общей площадью более 50-ти тысяч квадратных метров. Несмотря на то, что государство неоднократно оказывало финансовую помощь предприятию, из-за нарушений и недостатков в работе бывшего и нынешнего руководства завода выросла большая задолженность. В настоящий момент долг закрытого акционерного общества Минский приборостроительный завод составляет 14 миллиардов рублей.



И сегодня же коллегия госконтроля рассмотрела результаты проверок отечественных производителей сельхозтехники. Основные претензии у контролеров к качеству этой продукции. Частые поломки техники приводят к многочисленным финансовым убыткам сельхозорганизаций. Есть серьезные недостатки и в гарантийном обслуживании. Минпрому предложено провести расследование по каждому выявленному факту поставок некачественной техники.