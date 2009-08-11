Производители продолжают борьбу со складскими запасами

Связи со многими зарубежными партнерами рушатся из-за их неплатежеспособности.

Выход из ситуации с переменным успехом пытаются найти в отделах маркетинга. Эти службы предприятий страны сейчас работают в усиленном режиме. Еще год назад Гродненский «БелТАПАЗ» свою продукцию продавал исключительно по предоплате. Покупатели токарных патронов из России, Украины и Казахстана выстраивались в очередь, ведь в СНГ завод единственный в своём роде. 90% продукции поставлялось на экспорт. Возможно, это и успокаивало маркетинговую службу. Теперь же склады предприятия переполнены. По последним данным, там находится восьмимесячный запас продукции. А это 8 миллиардов рублей.

В 2004 году предприятие заключило договор на поставки с Минским тракторным заводом. Однако, в последние месяцы и здесь продажи упали в разы. Пришлось наладить выпуск товара народного потребления — автомобильных домкратов. И даже они не смогли поднять завод с колен. Теперь здесь рассчитывают на европейский рынок.

А вот Борисовскийзавод медпрепаратов покупателя не растерял. Сложная ситуация сама продиктовала торговую политику. Принцип «дешево и сердито» оказался по нраву не только постояным покупателям, но и позволил выйти на новые сегменты рынка лекарств. Благодаря низким ценам на постсоветском пространстве наши препараты только укрепили статус бренда. Со внутренним рынком получилось еще проще. Здесь предприятие вывела в лидеры программа импортозамещения. И это несмотря на то, что на разработку нового препарата уходит минимум два года.

Сегодня выживает тот, кто не только может качественно произвести, но и быстро продать. Условия рынка ставят во главу угла гибкую ценовую политику. В тандеме с внедрением новых технологий она поможет не только разгрузить склады, но и выйти на качественно новый уровень производства.