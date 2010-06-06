Производители молочной продукции в очередной раз порадовали минчан

Республиканский фестиваль «День молока» молочной продукции от белорусских производителей прошел около Дворца спорта в Минске.

Белорусские производители ищут дополнительные рынки сбыта. А покорить зарубежного покупателя есть чем: молочный ассортимент отечественных заводов — на любой вкус.

В этом в очередной раз сегодня смогли убедиться минчане и гости столицы сегодня. На фестивале «День молока» свою продукцию привезли ведущие предприятия страны. Посетители могли попробовать наше молоко, сгущенку, сыры, мороженое и другие сладости.

Дмитрий Оботнев, маркетолог сыродельного завода:

Основными потребителями нашей продукции всегда были страны СНГ, в первую очередь — Российская Федерация. Но у нас сейчас наладились поставки и в Украину, и в Молдавию, и в другие страны СНГ. Также пытаемся налаживать добрососедские отношения с Польшей и Прибалтикой.

Анатолий Рандаревич, заместитель директора молочного комбината:

Наша продукция вышла на Московский регион, Санкт-Петербург. Осваиваем Смоленскую область, регионы. Большим спросом пользуются сыры и цельномолочная продукция.