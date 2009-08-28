Производителей насосов засосала трясина затоваренности

На Бобруйском машиностроительном заводе скопилось продукции на 12 миллиардов рублей.

Складских запасов хватит на 5 месяцев вперед. Здешняя продукция используется в самых разных производствах: горнодобывающая, металлургическая, цементная, нефтехимическая. Перечислять можно долго. Но ещё дольше можно идти вдоль рядов с непроданным товаром.

Этому складу может позавидовать любая насосная станция. Насосы самые разные: стоимостью от двух тысяч долларов до ста. Но самое уникальное вот в чём: на складе есть экземпляры, пылящиеся с

1996 года. За тринадцать лет их так и не продали. Возможно, не продадут уже никогда - агрегаты устарели.

В заводском отделе маркетинга – 21 человек. Из них лишь двое со специальным образованием. Остальные – технологи, учителя, металлурги. Руководители и сами признают: отдел продаж – самое уязвимое место предприятия.

- Это самое слабое звено. И по количественному и по качественному фактору. Но у нас есть молодые выпускники, и мы изменим ситуацию в ближайшее время, - Вячеслав Ранейский, заместитель директора по коммерции Бобруйского машиностроительного завода.

Пока на предприятии не могут изменить даже свой сайт. Его создали 8 лет назад, и с тех пор ничего не меняли: невзрачные серые строки, список продукции без каких-либо фотографий и стоимости изделий, цену надо узнавать по телефону. Хромает и качество продукции, и ее конкурентоспособность.

- Нужно действовать сразу по нескольким направлениям. Во-первых, усовершенствовать цепь себестоимость-качество-сбыт. Во-вторых, стать конкурентоспособными. Это значит снизить себестоимось, то есть модернизировать производство. Если этого не сделать, вырасти вряд ли удастся, даже в своей нише остаться будет очень сложно, - Кирилл Дорошенко, главный специалист КГК по Могилёвской области.

К советам на заводе прислушались и обещали им следовать. За последний месяц наторговали на полмиллиарда рублей. Эту сумму планируют утроить за счет новых партнеров.

Предприятию - 110 лет. Времена бывали и похуже. Так что из нелегкой ситуации, уверены заводчане, они все же выберутся.