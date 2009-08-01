Производить научились, учимся продавать

Белорусским промышленникам в срочном порядке придется обзавестись еще и коммерческой жилкой.

Запасы готовой продукции на складах предприятий должны сокращаться. Недвусмысленное требование Главы государства и правительства выполняется, но далеко не спринтерскими темпами.

Бобруйская «Белшина» сегодня оказалась в противоречивом положении. Один из лидеров по масштабам производства стал аутсайдером по продажам своей продукции. Одна треть всех складских запасов Могилевщины – на совести бобруйского предприятия. Российский автопром – самый значимый потребитель «Белшины» - остановил свое производство поэтому резко сократил закупки. А новые рынки пока не нашли. Да и в Беларуси спрос на продукцию предприятия не велик. По крайней мере, среди автолюбителей.

На Витебщине мониторинг складских запасов будут проводить еженедельно. Непроданных товаров здесь более чем на 600 миллиардов рублей. Предприятия ориентируют на поиск новых рынков сбыта и более агрессивную маркетинговую политику.

— У нас в области принят ряд программ, которые направлены, прежде всего, на изменение структуры выпускаемой продукции по ряду проблемных предприятий. Упор делается на ту продукцию, которую мы импортируем, — Геннадий Гребнев, председатель комитета экономики Витебского областного исполнительного комитета.

Примеров успешной работы в непростых условиях хватает. Такие предприятия есть в каждом регионе страны. На витебском маслоэкстракционном заводе сделали ставку но техническое перевооружение. И теперь пожинают плоды. В новом цеху перерабатывают до 200 тонн сырья ежедневно. А продукция на складе не задерживается. Рапсовое масло здесь готовы продавать и в малых объемах, но покупатель берет железнодорожными цистернами.

В начале года ситуацию на «Могилевхимволокно» можно было назвать «аховой». Запасы продукции здесь составляли 180% — как если бы предприятие производило товар в течение года и семи месяцев, не продавая его, а отправляя на склад. К августу ситуация изменилась коренным образом и практически идеальна. На складах осталось всего 70%.

Ситуацию переломила реорганизация коммерческой службы. Каждому из работников – свой регион сбыта, конкретные задачи и премии за их выполнение. Результат не заставил себя ждать.

— Если в прошлом году 65 % всего экспорта приходилось на Россию, то в этом это только 40%. И это при увеличении экспорта. Мы освоили абсолютно новые рынки – Италия, Греция, Турция, — Сергей Пузевич, генеральный директор РУП «Могилевхимволокно».

В очереди за продукцией еще и Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. Список контрактов пополнили даже такие экзотические для предприятия страны, как Индия и Китай. Вот так по чайной ложке и набралась бочка успеха. Есть чему поучиться и другим.