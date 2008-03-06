Произошел очередной скачок стоимости нефти

На Нью-йоркской товарной бирже стоимость нефти достигла нового исторического максимума - 104,5 доллара за баррель. Такой скачок произошел после решения стран ОПЕК не увеличивать квоты на добычу нефти. Заявление было сделано в Вене, где прошло заседание представителей организации. Государства ОПЕК по-прежнему будут добывать чуть менее 30 миллионов баррелей черного золота в сутки. В ОПЕК убеждены, что этого вполне достаточно для того, чтобы обеспечить мировые потребности в нефти.



Джордж Буш призвал организацию увеличить квоты на добычу нефти, что привело бы к снижению цен на сырье и помогло бы американской экономике преодолеть трудности. Однако представители ОПЕК заявляют, что рекордный рост цен на нефть был вызван падением курса доллара и нестабильностью на Ближнем Востоке, - а не недостатком сырья на рынке.