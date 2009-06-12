Программы по энергосбережению в столице сворачиваться не будут

Выполнение директивы Президента № 3 об экономии и бережливости – сегодня было темой обсуждения в Мингорисполкоме.

Зачастую мер, предпринимаемых на государственном уровне не достаточно. Экономить должно учиться и население. Попусту горящие лампочки и прожорливая бытовая техника – должны кануть в лету.

Плавильные печи на Минском автозаводе – только успевай кормить. А ведь чем меньше в топку вкинешь – больше заработаешь. Только в промышленном секторе переоснащение энергозатратных производств, идёт не одинаково ровно. Но как бы не складывались производственные показатели предприятий, в умении экономить на ресурсах, не позволяют ранее принятые программы.

В столице на первом месте по потреблению тепла и электричества – жилой сектор. Город растёт и его потребности также. Снизить аппетиты, можно на мелочах, уверены городские власти.

Уходя – гасите свет. К этому, похоже, все привыкли. Только вот в подъездах лампочки дни напролёт освещают никому не нужные пространства. В прошлом году по подсчётам коммунальных служб в подъездах сгорело 13 миллиардов рублей. Платить на половину меньше позволяют новые технологии. Таймеры, датчики. 50 тысяч систем автоматического регулирования освещения планируется установить в этом году.

Задумывается над тем, сколько платить за свет, всё чаще и население. Энергосберегающие лампочки, не смотря на дороговизну, пользуются всё большим спросом.

А вот экономить минчанам на отоплении помогут городские власти. В квартирах будут устанавливается индивидуальные приборы учета тепловой энергии.

В качестве эксперимента уже в ближайшее время решено оборудовать одну из школ и одну больницу города умной системой отопления, в которой батареи с северной стороны будут греть сильнее.

