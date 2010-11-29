Программу социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет готовили 400 экспертов

На вопросы программы «Неделя» отвечает заместитель министра экономики Дмитрий Голухов. Программа социально-экономического развития — бизнес-план для целой страны, в который каждый все еще может внести свою лепту.

Передо мной одна из центральных газет, где буквально на десяти страницах изложен экономический ликбез для обывателя. Я так понимаю, что к Вам уже поступили первые предложения.

Безусловно, они и поступили и продолжают поступать. В самом здании Министерства экономики установлен ящик для предложений. Мы получаем предложения и на электронную почту.

Я так понимаю, что каким-то образом учтён и исторический и мировой опыт.

Беларусь не является уникальной страной, которая разрабатывает программы такого рода. Самый большой опыт в этом имеет, как ни удивительно, Япония: где-то с 1956 года они разрабатывают стратегические планы развития. Наши ближайшие соседи — и Россия, и Казахстан, Европейский Союз, а также США — все они имеют в том или иной виде среднесрочные планы и стратегии развития, на три года, на пять лет, на десять. Мы можем вспомнить Китай, который весьма эффективно управляет экономикой с помощью директивных методов…

…но при этом претендует на роль мирового лидера в ближайшие годы.

…он планово и плавно уходит от вмешательства, и очень грамотно делит государственное регулирование с экономическими мотивами.

Вы говорите об опыте соседних стран: где-то три года, где-то пять, где-то восемь. А почему именно пять лет у нас? Позаимствовано из советского опыта, или это тот самый оптимальный промежуток, на который обоснованно можно заглянуть в будущее.

Пять лет — это не нечто незыблемое. Но на данный момент мы видим, что это достаточно оптимальный горизонт, в течение которого необходимые структурные преобразования могут быть начаты и мы увидим в рамках этого периода эффект от их реализации.

Что же касается расчётов, которые заложены в основу Программы, то я назову ещё одну цифру — 400 человек научно-исследовательского института, который работал над этой Программой. И работал около года, привлекая консультации международных финансовых организаций, привлекая иные государственные органы.