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Программу развития экспорта разработали в Минске

01 марта 2010 12:37
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Задача этого года – наладить связи столичных предприятий со всеми мировыми регионами. Реализовать программу планируют через веб-ресурсы организаций.

В частности, регистрацию на международной платформе «AllBiz», которая представляет собой крупнейший интернет-рынок. Это сразу откроет доступ как минимум к 60 мировым регионам. И презентует отечественную продукцию на 14 языках. Около полусотни белорусских предприятий уже зарегистрированы на бизнес-платформе.

Наталья Тарасюк, начальник отдела развития экспорта Мингорисполкома:
– Очень крупные белорусские производители уже зарегистрированы и уже пользуются данной платформой. Анализ их деятельности показывает, что это было плодотворно. То есть их реализация, как на внутреннем рынке, так и на внешнем значительно возросла.

# Экономика

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