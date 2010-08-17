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Программу инновационного развития Минска на ближайшие пять лет обсудили в Мингорисполкоме

17 августа 2010 20:13
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Теперь упор сделают на частные предприятия. Из 200 инновационных проектов две трети будут реализовывать именно они. На финансирование программы выделено более полутора триллиона рублей.

Особое внимание – высокотехнологичным производствам. Четыре – абсолютно новые для столицы. Как отмечают специалисты, проекты не только поспособствуют увеличению экспорта, но и создадут дополнительные условия для импортозамещения.

Антон Краевский, начальник управления анализа и прогнозирования комитета экономики Мингорисполкома:
– Будут решены вопросы, связанные с городскими организациями: проекты реализации на водозаборных станциях Минска. Проектируется строительство завода по переработке твердых коммунальных отходов. Также будет реализован проект по утилизации иловых осадков, как методом сжигания, так и высушки, для получения биогаза. Ну, и другие технологичные проекты.

# Экономика

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