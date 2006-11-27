Прямой эфир

Программа возрождения села в Беларуси вызвала огромный интерес в Кишиневе

27 ноября 2006 12:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом заявил 27 ноября в Минске заместитель председателя Палаты Представителей Сергей Заболотец после встречи с молдавской парламентской делегацией. Он подчеркнул, что Беларусь будет участвовать в программе развития аграрного сектора Молдовы. Это коснется технического переоснащении сельскохозяйственного производства. Тракторы "Белорус" по-прежнему на хорошем счету в Молдове. Уже имеются договоренности о создании совместного сборочного производства техники МТЗ в Кишиневе. Стороны намерены активизировать двухсторонние контакты и расширить торгово-экономическое сотрудничество. Поставка товаров будет осуществляться по "зеленым" коридорам.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
27 ноября 2006 11:48

Энергоресурсы страны - под постоянным контролем государства

27 ноября 2006 11:47

Проект закона о республиканском бюджете на 2007 год направят в администрацию главы государства Министерство финансов

27 ноября 2006 09:17

В российской столице открылся Третий Форум делового сотрудничества Беларуси и Москвы