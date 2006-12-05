Программа по возрождению села будет выполнена в полной мере

Белорусское правительство подвело итоги реализации Программы по возрождению села на этот год.Как отмечено, знак равенства между агрогородком и городом, пока ставить рано. Во многих населённых пунктах остаются нерешенными, в частности, вопросы газификации, горячего водоснабжения и асфальтирования дорог. Тем не менее, из 132 заданий не выполненными на сегодня остались только 54. Все агрогородки, открытие которых запланировано на этот год, сдадут вовремя.