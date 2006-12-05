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Программа по возрождению села будет выполнена в полной мере

05 декабря 2006 15:32
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Белорусское правительство подвело итоги реализации Программы по возрождению села на этот год.Как отмечено, знак равенства между агрогородком и городом, пока ставить рано. Во многих населённых пунктах остаются нерешенными, в частности, вопросы газификации, горячего водоснабжения и асфальтирования дорог. Тем не менее, из 132 заданий не выполненными на сегодня остались только 54. Все агрогородки, открытие которых запланировано на этот год, сдадут вовремя.
# Экономика

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