Программа переспециализации поможет производить чистую продукцию

В районах, особо пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной электростанции, возможно производство чистой продукции благодаря программе переспециализации хозяйств.Только для Гомельской области на эти цели выделяется 13 миллиардов рублей в год. Беларусь затрачивает на ликвидацию последствий техногенной катастрофы около одного миллиона долларов в день. Большая часть этих денег идет на переспециализацию хозяйств в самых загрязненных районах.

В Хойницком районе 11 сельскохозяйственных предприятий. Программу переспециализации прошли пока только два предприятия. В хозяйство Судково было вложено с 2002 года около трех миллиардов рублей. Результат видно невооруженным взглядом: новая техника на полях, современное оборудование в доильном цеху. Это позволило достичь не только положительных показателей, но и увеличить зарплату рабочим.