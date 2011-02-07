Программа ЕС «Восточное партнерство», сулившая взаимные экономические выгоды странам по обе стороны границы, так и осталась красивой декларацией

К таким выводам пришли эксперты. Инициативы, закрепленные документально в Праге еще в 2009 году, так и остались на бумаге.

Белорусско-польская граница. Привычные очереди из фур, которые только растут с период праздников и европейских распродаж. За два года здесь фактически ничего не изменилось, хотя и в рамках «Восточного партнерства» был ряд конкретных предложений: как более совершенно управлять госграницами, извлекая из этого экономическую выгоду.

Дмитрий Ярмолюк, начальник отдела Европейской интеграции Главного управления Европы МИД Республики Беларусь:

Мы рассчитываем, что эти проекты получат поддержку Брюсселя, поскольку они действительно отвечают не только нашим интересам, но и интересам наших европейских партнеров.

Речь идет об оборудовании белорусских границ, оптимизации пересечения грузов, чтобы в целом повысить привлекательность Беларуси на европейском направлении.



Программа управления госграницами – одна из пяти масштабных инициатив в «Восточном партнерстве», где есть конкретные предложения от белорусских специалистов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И не только совместными проектами Европе удалось заинтересовать Беларусь.

Дмитрий Ярмолюк, начальник отдела Европейской интеграции Главного управления Европы МИД Республики Беларусь:

На что мы рассчитывали в рамках «Восточного партнерства», например, на открытие границ Европейского союза для наших граждан. Что Беларусь получит доступ на рынок Европейского союза, будут открыты границы для наших товаров, и будет больше возможности и для привлечения европейских инвестиций.



Только в региональном сотрудничестве Беларусь предлагала порядка 20 проектов: они касаются энергетической безопасности, транспорта и транзита, туризма, экологии, культуры. К примеру, в транспорте предлагалось соединить Балтийский экономический регион с Южным: автомагистраль Клайпеда – Вильнюс, по территории нашего государства в Киев. Или в энергетике – по объединению возможностей энергосистем Беларуси, Украины, Литвы.

Часть из проектов была готова к воплощению в жизнь еще в момент их предложения. Но Еврокомиссия не смогла получить нужные мандаты.

Владимир Улахович, политолог:

Одна из причин состоит в том, что сами европейцы испытывают большие трудности. В Европейском Союзе стоит очень остро вопрос относительно евро, а также финансовой устойчивости целого ряда государств. Новые члены ЕС не получили поддержки, на которую рассчитывали.

С другой стороны, есть и политические расхождения.

Проект «Восточное партнерство» создавался для экономического и политического сближения ЕС с шестью странами Восточной Европы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Причем именно прагматизм был поддержан Беларусью, Украиной, Молдовой, Грузией, Арменией и Азербайджаном. Каждая страна ожидала бонусов от европейской инициативы. Но плюсы увидела только от двух-, иногда трехстороннего сотрудничества, которое возможно было и без «Восточного партнерства».

Фикрет Садыхов, политолог (Азербайджан):

Мы преследуем две цели. Чтобы это сотрудничество носило более последовательный, интенсивный и системный характер. И второе: мы не хотим каких-то условий со стороны Евросоюза по поводу реализации этих программ. Нас не устраивает менторский тон из Брюсселя по поводу необходимости учета таких-то требований. Мы за равноправный, двусторонний, многосторонний обмен различными проектами.

Михаил Погребинский, политолог (Украина):

Для Украины, в частности, намного важнее проекты, совместные с Европейским Союзом, напрямую, а не, скажем, с Молдавией или Литвой. Пока ничего масштабного, хотя уже пару лет об этом речь идет, не произошло. И не чувствуется, что за этим стоит серьезное будущее. Тут у нас большинство экспертного сообщества скептически относится к самой идее «Восточного партнерства».



«Восточное партнерство», как сходятся во мнении эксперты, вновь наступает на те же «европейские» грабли: когда политика идет впереди экономики, а не наоборот.

Игорь Карпенко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Пытались указать на то, что мы не легитимный Парламент, у нас не представлены все общественно-политические структуры.

Почему, когда мы рассматриваем Соглашения с той или иной страной, например, об избежание двойного налогообложения, ни у кого не возникает вопроса о легитимности. Потому что за этим стоят интересы бизнес-структур.



Возникает чувство, что европейцы сами пока точно не определились, чего именно хотят от «Восточного партнерства», причем не только в отношении Беларуси, но и всех стран шестерки партнеров. Наше государство же, традиционно, готово к открытому и праграматичному диалогу.