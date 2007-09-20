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Программа энергобезопасности касается каждого гражданина Беларуси

20 сентября 2007 14:20
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Экономия и бережливость как основа энергетической безопасности страны. Директива №3 стала темой Единого дня информирования в республике. Перед студентами БАТУ выступил заместитель министра экономики Беларуси Андрей Тур. Речь шла о реализации Директивы не только на предприятиях и производствах. Программа энергобезопасности касается каждого гражданина Беларуси, в том числе и студенческой молодежи. Страна уже достигла определенных показателей в рамках программы экономии и бережливости, но основные положения документа еще не реализованы.
# Экономика

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