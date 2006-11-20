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Прогнозы развития денежно-кредитной политики Беларуси выполнены

20 ноября 2006 14:28
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Показатели, которые заложены в основных направлениях денежно-кредитной политики Беларуси, за 10 месяцев выполнены. Об этом Президенту Александру Лукашенко доложил глава правления Нацбанка Петр Прокопович. По его прогнозам, также успешно будут выполнены и показатели за весь год. Белорусский рубль является стабильной валютой, а кредитование экономики идет опережающими темпами. Платежная система работает стабильно. Глава государства интересовался, как идет увеличение золотовалютных резервов.
# Экономика

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