Прогноз - "стабильный"

Международное рейтинговое агентство "Стандарт энд Пуурс" впервые присвоило Беларуси долгосрочный рейтинг в иностранной валюте "B+", долгосрочный рейтинг в местной валюте "BB" и краткосрочные рейтинги "В".

Подчеркивается что, экономика Беларуси является одной из наиболее развитых среди государств, находящихся в категории "В+". Международное агентство отмечает стабильно высокие темпы роста белорусской экономики; низкий уровень государственного долга; существенный экономический потенциал страны; успехи в борьбе с инфляцией; высокий для стран СНГ уровень жизни населения; наличие квалифицированной рабочей силы.

Международная рейтинговая структура "Стандарт энд Пуурс" оценивает страны, региональные и местные органы власти, корпорации, финансовые институты всего мира, их способность и готовность своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Затем в качестве оценки предоставляется рейтинг. Долгосрочные рейтинги варьируются от наивысшей категории - "ААА" до самой низкой - "D".

В пресс-релизе Министерства финансов Беларуси сообщается: "Суверенный кредитный рейтинг предоставит Республике Беларусь возможность значительного повышения притока прямых иностранных инвестиций в экономику республики, расширения отношений с зарубежными партнерами и облегчения организации внешних заимствований Республики Беларусь на мировом финансовом рынке".

В финансовом ведомстве страны удовлетворены полученными суверенными рейтингами Беларуси. Ведь такой рейтинг в мире считается одним из показателей платежеспособности и инвестиционной привлекательности страны.

