Прогноз развития экономики Союзного государства, скорректированный с учетом кризиса, будет подготовлен в марте

Такое заявление прозвучало в Минске на совместном заседании коллегий Минэкономики Беларуси и Минэкономразвития России.

Стороны говорят о преодолении последствий мирового финансового кризиса, в частности – как вместе развивать экономику в нынешних непростых условиях. Срок определен до 2011 года. Итоги нынешней коллегии в начале февраля утвердят на заседании Совмина союзного государства.



У Беларуси и России есть возможности для новых совместных проектов. Так считает министр экономического развития России Эльвира Набиуллина. На встрече в Минске с главой белорусского правительства она сделала акцент на укреплении конкурентоспособности экономик двух стран в условиях мирового финансового кризиса. Сегодня на коллегии еще планируется обсудить некоторые вопросы предстоящего заседания союзного правительства 30 января. Несмотря на сложные условия, возникшие в связи с мировым кризисом, у двух стран появляются новые экономические возможности.