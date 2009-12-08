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Прогноз 2010: Среднемесячный заработок достигнет 500 $

08 декабря 2009 09:19
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Темп роста валового внутреннего продукта Беларуси в наступающем году должен быть в пределах 111-113% по сравнению с прошлым годом.

Президент страны накануне своим указом утвердил важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития республики на 2010  год.  

Рост инвестиций в основной капитал планируется обеспечить практически на четверть. На столько же должен возрасти объем внешней торговли товарами и услугами.

Реальная заработная плата поднимется на 14 процентов  и к концу года среднемесячный заработок  достигнет пятисот долларов в эквиваленте.

Все задания установлены с учетом безусловного выполнения решений третьего Всебелорусского народного собрания.  Указ вступает в силу с 1 января за исключением отдельных пунктов.

# Экономика

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