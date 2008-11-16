Прямой эфир

Профессиональный праздник отмечают работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

16 ноября 2008 14:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В нынешнем году белорусские земледельцы собрали рекордный урожай. Увеличивается производство животноводческой продукции, стабильно развивается перерабатывающая промышленность. С праздником аграриев поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "В основе высоких результатов лежит поистине самоотверженный труд всех работников и ветеранов сельскохозяйственного производства, перерабатывающих и обслуживающих организаций, ученых-аграриев", - отмечается в поздравлении. Глава государства поблагодарил всех за преданность своему делу и за весомый вклад в укрепление экономики и независимости нашего государства.

Итоги сельскохозяйственного года подвели на Витебщине. Местные аграрии достигли выдающихся результатов. Хозяйства более чем на четверть превысили планы по валовому сбору культур.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
14 ноября 2008 15:13

Многочисленные факты бесхозяйственности выявлены Госконтролем в Минской области

14 ноября 2008 11:53

Россия и Беларусь заключили соглашение о стабилизационном кредите на два миллиарда долларов

12 ноября 2008 17:41

В Беларуси до конца года появятся три новых банка