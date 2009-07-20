Проезд в общественном транспорте может подорожать

Подорожание пройдет не ранее сентября.

Повышение тарифов должно произойти только после принятия мер социальной защиты. Такова позиция Министерства экономики. Предложение о незначительном увеличении стоимости поступило в ведомство от горисполкома.

«Вопрос будет рассмотрен после увеличения зарплат и пенсий - не раньше сентября. Пока увеличения не планируем , а когда запланируем, то оно составит не более 100 рублей», - заявил Игорь Фомин, директор департамента ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь.

В целом в стране стабильная ценовая ситуация, отметили в министерстве экономики. Рост цен замедлился. По прогнозам инфляция в этом году не превысит 11%.