Проект закона о республиканском бюджете на 2007 год направят в администрацию главы государства Министерство финансов

В ведомстве напомнили, что на состоявшемся 21 ноября совещании у Президента документ был в целом одобрен.Исходя из предложенных параметров развития экономики, прирост ВВП планируется 8-9%, промышленного производства - до 8,5%, инфляция 6-8% и прогноз роста цен на газ в пределах 10-15%. Минфин подготовил проект бюджета с дефицитом 1,5 % ВВП. В настоящее время ведомство вносит в проект технические правки, которые не скажутся не основных параметрах. В парламент проект закона поступит до начала декабря.