Проект указа «О совершенствовании контрольной деятельности» одобрен

Этот документ называют самым ожидаемым в экономике страны.

Проверок станет меньше, а контролеры поумерят пыл. Проект указа о совершенствовании контрольной деятельности в Беларуси в целом одобрен сегодня на совместном заседании Президиума Совмина, Комитета госконтроля и Администрации Президента.

Действующая система контроля создавалась лет 10 назад. Тогда требовалось навести элементарный порядок. Готовящийся указ – документ комплексный и более продуманный. Проект указа о надзорной деятельности назвали документом сложным, прогрессивным и самым ожидаемым. Ведь важно не подавлять, а повышать деловую активность в Беларуси.

С декабря прошлого года в стране действует мораторий на проверки деятельности субъектов хозяйствования. Не то чтобы их совсем нет, однако возможности проведения ревизий строго ограничены. Их стало почти в два раза меньше. Но оказалось, что результативность контрольных мероприятий от этого не уменьшилась.

Власти готовы предоставить новым предприятиям двухлетний мораторий на проверки. Впервые определен закрытый перечень всех контролеров. Планируется, что все предприятия и организации будут распределены по группам риска. Это позволит проверять только потенциальных нарушителей.

– Проектом предусмотрено, что плановая проверка плательщика, отнесенного к средней группе риска, может не проводиться, а отнесенного к низкой группе риска – вообще не проводиться, при наличии безусловно положительного аудиторского заключения и предоставления информации по контрольному списку вопросов – чек-листу. То есть, специальному перечню вопросов, раскрывающих необходимую информацию контролирующему органу, - заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Андрей Кобяков.

На предприятие не смогут прийти сразу несколько проверок. Только в форме совместной ревизии. Координационный план будет размещён в интернете. Чтобы не доводить людей до предела, установлены сроки проверок.

– В проекте Указа предусмотрены предельные сроки проведения проверок. При проверке индивидуальных предпринимателей они не могут превышать 15 рабочих дней, предприятий – 30 дней, – сказал заместитель министра по налогам и сборам РБ Василий КАМЕНКО.

Приезжать с ревизией будут выборочно, а не в массовом порядке, цитата, «по принципу облав». Поэтому согласно классику воскликнуть «к нам едет ревизор!» смогут лишь некоторые руководители. Процентов 15% от всех зарегистрированных компаний.