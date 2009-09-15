Проект указа «О совершенствовании контрольной деятельности» обсуждают сразу три госструктуры

Этот документ называют самым ожидаемым в экономике страны.

Предупреждать, а не наказывать. Это основной принцип проекта указа «О совершенствовании контрольной деятельности». Документ обсуждают в Доме правительства сразу три госструктуры – Совет министров, Комитет госконтроля и Администрация Президента.

По требованию главы государства система контроля в Беларуси не должна подавлять развитие бизнеса. До принятия указа в республике действует мораторий на проверки. Поэтому обсуждаемый документ называют самым ожидаемым в экономике страны.

Для новых предприятий предлагают ввести двухлетний запрет на проверки. Контролировать планируют выборочно, а не «по принципу облав». Определится закрытый перечень контролеров, а все предприятия и организации распределят по группам риска. Это позволит проверять только потенциальных нарушителей.

- Проектом предусмотрено, что плановая проверка плательщика, отнесенного к средней группе риска, может не проводиться, а отнесенного к низкой группе риска – вообще не проводиться, при наличии безусловно положительного аудиторского заключения и предоставления информации по контрольному списку вопросов – чек-листу. То есть, специальному перечню вопросов, раскрывающих необходимую информацию контролирующему органу, - заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Андрей Кобяков.