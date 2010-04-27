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Проект указа о поддержке Оршанского льнокомбината планируется подготовить к июню текущего года

27 апреля 2010 18:29
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Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский, посещая предприятие.

Сейчас глава правительства находится в Витебской области и контролирует ход выполнения поручений Президента, данных во время визита на Оршанский льнокомбинат в марте этого года.

На предприятии разработали стратегию развития, которая учитывает передовой опыт производителей из Турции, Китая и Европы. По предварительной оценке, объем инвестиций в дальнейшее техническое перевооружение льнокомбината может составить 300 млрд. рублей.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:
Я принял решение, и председатель концерна и ведущие руководители уже были на ряде предприятий в Турции, которая и сейчас продолжает закупать льняную продукцию, и в Китае посмотрели, как работают предприятия, и общеевропейские предприятия. Все лучшие технологии, которые сейчас есть в мире, мы в короткий промежуток объединим здесь.

# Экономика

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