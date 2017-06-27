Проект сделали поляки, оборудование поставят немцы: на Слуцком сахарорафинадном комбинате возведут ещё один цех

Новости Беларуси. На Слуцком сахарорафинадном комбинате – большая стройка.
Здесь возведут еще один цех.
Проект сделали поляки, оборудование поставят немцы. А построят специалисты из Солигорска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. На Слуцком сахарорафинадном комбинате – большая стройка.
Здесь возведут еще один цех.
Проект сделали поляки, оборудование поставят немцы. А построят специалисты из Солигорска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Цех запустят в сентябре этого года. Кроме того,
на территории комбината появится и емкость для хранения сахарного сиропа на 35 тысяч тонн.
Это будет внушительное сооружение высотой 38 метров, а диаметром – 40.
Вся реконструкция завода «потянет» на 15 миллионов рублей.