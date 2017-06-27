Прямой эфир

Проект сделали поляки, оборудование поставят немцы: на Слуцком сахарорафинадном комбинате возведут ещё один цех

27 июня 2017 16:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На Слуцком сахарорафинадном комбинате – большая стройка.

Здесь возведут еще один цех.

Проект сделали поляки, оборудование поставят немцы. А построят специалисты из Солигорска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Проект сделали поляки, оборудование поставят немцы: на Слуцком сахарорафинадном комбинате возведут ещё один цех -1

Цех запустят в сентябре этого года. Кроме того,

на территории комбината появится и емкость для хранения сахарного сиропа на 35 тысяч тонн.

Проект сделали поляки, оборудование поставят немцы: на Слуцком сахарорафинадном комбинате возведут ещё один цех -4

Это будет внушительное сооружение высотой 38 метров, а диаметром – 40.

Вся реконструкция завода «потянет» на 15 миллионов рублей.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: Во Вьетнаме планируется создать совместное производство МАЗ, в перспективе – производство пассажирских автобусов
27 июня 2017 11:38

Александр Лукашенко: Во Вьетнаме планируется создать совместное производство МАЗ, в перспективе – производство пассажирских автобусов

Покрывала изо льна, хлеб по старинным рецептам: что представит Беларусь на IV Форуме регионов Беларуси и России в Москве
27 июня 2017 06:41

Покрывала изо льна, хлеб по старинным рецептам: что представит Беларусь на IV Форуме регионов Беларуси и России в Москве

Новости экономики за 26.06.2017
26 июня 2017 16:38

Новости экономики за 26.06.2017