Прямой эфир

«Проект с «Минскводоканалом» понравился Европейскому инвестиционному банку»: 26 июня прошло заседание белорусского парламента

26 июня 2017 15:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как достичь заработной платы в 1000 рублей? Об этом рассказал 26 июня первый заместитель премьер-министра Беларуси на совместном заседании обеих палат белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению Василия Матюшевского, оптимизация численности работников и экономия на предприятиях помогут справиться с поставленной задачей. Правительство также контролирует ситуацию на рынке труда. Средний уровень безработицы составил 0,9%. Только в некоторых регионах этот показатель – на уровне 1,5%.

Василий Матюшевский курирует в правительстве экономическую сферу. 26 июня он держал слово перед парламентариями. Один из вопросов касался раскрепощения деловой инициативы в стране.

«Проект с «Минскводоканалом» понравился Европейскому инвестиционному банку»: 26 июня прошло заседание белорусского парламента-1

Александр Маркевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Когда будет принят пакет документов по улучшению условий ведения бизнеса. Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время пройдет обсуждение известного декрета главы государства, который наработала рабочая группа под председательством Натальи Ивановны Кочановой. В это же время будут приняты эти дополнения. Поэтому рассчитываем, что буквально в течение месяца.

Во время общения в Овальном зале в адрес правительства прозвучало более двух десятков вопросов. После этого депутаты Палаты представителей собрались на отдельное заседание. Парламентарии одобрили проект закона о сотрудничестве Беларуси с Европейским инвестиционным банком. Это сулит нашей стране выгодные проекты с финансированием в десятки миллионов долларов.

«Проект с «Минскводоканалом» понравился Европейскому инвестиционному банку»: 26 июня прошло заседание белорусского парламента-4

Дмитрий Крутой, первый заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Финансовые условия работы этого банка гораздо более комфортные, чем у Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития.

Есть очень хороший проект у нас с «Минскводоканалом». Он банку очень понравился. Это проект примерно на 145 миллионов долларов – по очистке сточных вод города Минска.

Европейский инвестиционный банк может начать работу в Беларуси с июля. В основном, он кредитует проекты малого бизнеса в сфере электроэнергетики и транспорта.

# Экономика # Фотофакт # Парламент Беларуси # Дмитрий Крутой

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко и Виктор Шейман обсудили развитие производств в Беларуси
26 июня 2017 14:25

Александр Лукашенко и Виктор Шейман обсудили развитие производств в Беларуси

«Мы наблюдаем неплохие темпы роста заработной платы»: Василий Матюшевский об экономии на предприятиях
26 июня 2017 11:41

«Мы наблюдаем неплохие темпы роста заработной платы»: Василий Матюшевский об экономии на предприятиях

Мы не могли отремонтировать косилки, не хватает денег: почему в Чечерском районе пропадает корм для скота
24 июня 2017 17:04

Мы не могли отремонтировать косилки, не хватает денег: почему в Чечерском районе пропадает корм для скота