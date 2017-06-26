«Проект с «Минскводоканалом» понравился Европейскому инвестиционному банку»: 26 июня прошло заседание белорусского парламента

Новости Беларуси. Как достичь заработной платы в 1000 рублей? Об этом рассказал 26 июня первый заместитель премьер-министра Беларуси на совместном заседании обеих палат белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению Василия Матюшевского, оптимизация численности работников и экономия на предприятиях помогут справиться с поставленной задачей. Правительство также контролирует ситуацию на рынке труда. Средний уровень безработицы составил 0,9%. Только в некоторых регионах этот показатель – на уровне 1,5%.

Василий Матюшевский курирует в правительстве экономическую сферу. 26 июня он держал слово перед парламентариями. Один из вопросов касался раскрепощения деловой инициативы в стране.