«Проект с «Минскводоканалом» понравился Европейскому инвестиционному банку»: 26 июня прошло заседание белорусского парламента
Новости Беларуси. Как достичь заработной платы в 1000 рублей? Об этом рассказал 26 июня первый заместитель премьер-министра Беларуси на совместном заседании обеих палат белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению Василия Матюшевского, оптимизация численности работников и экономия на предприятиях помогут справиться с поставленной задачей. Правительство также контролирует ситуацию на рынке труда. Средний уровень безработицы составил 0,9%. Только в некоторых регионах этот показатель – на уровне 1,5%.
Василий Матюшевский курирует в правительстве экономическую сферу. 26 июня он держал слово перед парламентариями. Один из вопросов касался раскрепощения деловой инициативы в стране.
Александр Маркевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Когда будет принят пакет документов по улучшению условий ведения бизнеса. Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время пройдет обсуждение известного декрета главы государства, который наработала рабочая группа под председательством Натальи Ивановны Кочановой. В это же время будут приняты эти дополнения. Поэтому рассчитываем, что буквально в течение месяца.
Во время общения в Овальном зале в адрес правительства прозвучало более двух десятков вопросов. После этого депутаты Палаты представителей собрались на отдельное заседание. Парламентарии одобрили проект закона о сотрудничестве Беларуси с Европейским инвестиционным банком. Это сулит нашей стране выгодные проекты с финансированием в десятки миллионов долларов.
Дмитрий Крутой, первый заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Финансовые условия работы этого банка гораздо более комфортные, чем у Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития.
Есть очень хороший проект у нас с «Минскводоканалом». Он банку очень понравился. Это проект примерно на 145 миллионов долларов – по очистке сточных вод города Минска.
Европейский инвестиционный банк может начать работу в Беларуси с июля. В основном, он кредитует проекты малого бизнеса в сфере электроэнергетики и транспорта.