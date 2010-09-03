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Проект республиканского бюджета на 2011 год поступил в Палату представителей Национального собрания Беларуси

03 сентября 2010 08:02
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Главный финансовый документ страны внесен Президентом вместе с законопроектами о бюджете Государственного внебюджетного Фонда соцзащиты населения, а также о внесении поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Депутаты намерены принять все эти документы в первом чтении 7 сентября — на внеочередной сессии Палаты представителей. Таким образом, за три месяца до нового года белорусы будут знать, как будет работать экономика страны в 2011-м.

Отметим, новый бюджет сохранит социальную направленность. Значительные средства выделят на повышение зарплаты, пенсий, стипендий и пособий. На треть увеличатся расходы на здравоохранения, возрастут и отчисления в сферу образования. Ожидаются существенные изменения в налоговом законодательстве.

# Экономика

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