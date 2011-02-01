Проект Программы социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет рассмотрят сегодня в Правительстве

Документ базируется на Основных положениях программы, одобренной IV Всебелорусским народным собранием. Она предусматривает рост благосостояния и улучшение условий жизни населения.

Еще в начале января новый глава правительства заявлял о необходимой корректировке экономических планов страны на ближайшие пять лет. И вот сегодня их будут рассматривать в правительстве. Новый документ назвали Программа-2015, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Понятно, что базируется она на одобренных Всебелорусским собранием основных положениях Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы. Приоритеты те же — рост благосостояния людей и повышения уровня жизни. Будет предприняты меры, чтобы войти в первые 50 стран с наиболее высоким уровнем развития человеческого потенциала.

Во главе с Мясниковичем правительство будет делать упор на инновации. Повысится наукоемкость экономики. увеличится удельный вес сферы услуг. Национальная модель экономики обновится за счет частников. Ведь Беларусь стремится войти в тридцатку стран с благоприятным бизнес-климатом.

Самые говорящие цифры из документа. Экспорт услуг должен вырасти больше чем в два раза. Внешнеторговое сальдо к 2015 году по плану должно быть в плюсе — плюс 500 миллионов долларов. Реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся в 1,7-1,76 раза. Ввод в действие жилой площади в 2015 году возрастет до 10 млн.кв.м.