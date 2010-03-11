Проект межправительственного соглашения о сотрудничестве Беларуси и России по строительству АЭС подготовлен

С белорусской стороны документ прошел все необходимые внутригосударственные процедуры, в России работа ещё продолжается. Стороны рассчитывают на подписание в ближайшее время.

Развитие ядерной энергетики позволит Беларуси к 2020 году заместить около пяти миллионов тонн импортируемого топлива. Это приведет к снижению себестоимости производства электроэнергии в целом по республике. Кроме того, страна сможет сократить выбросы парниковых газов до 10 миллионов тонн.

К научному сопровождению проекта уже приступили белорусские учёные. Готовится государственная программа по развитию атомной энергетики в нашей стране на 2011-2015 годы.

Александр Глухов, первый вице-президент российского ЗАО «Атомстройэкспорт» (Россия):

В отношении межправительственного соглашения — есть разночтения по отдельным статьям, которые появились после направления данного соглашения на прохождение межведомственных процедур согласования, но в настоящее время министерства и ведомства в прямом диалоге пытаются их урегулировать.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики:

От российской стороны мы получили принципиальное согласие на выделение кредита. Что касается конкретных размеров, мы чётко обозначили свою позицию: кредит должен быть выделен не только на строительство станции, но и на создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей её строительство.