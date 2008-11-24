Проект государственной комплексной программы модернизации экономики разработан в Беларуси

Документ направлен на повышение конкурентоспособности: предоставляет больше свободы предприятиям и смягчает регулирование реального сектора со стороны государства. Предлагается расширить применение свободного ценообразования, а также сократить налоговую нагрузку на предприятия. В частности, отказаться от сборов в республиканский фонд поддержки сельхозпроизводителей и от местных целевых сборов, уплачиваемых с прибыли. Одно из важнейших направлений модернизации экономики – стимулирование малого и среднего бизнеса. Здесь продолжится работа по упрощению административных процедур и более широкому кредитованию.