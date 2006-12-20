Проект бюджета страны на 2007 год одобрен на заключительном заседании 5-й сессии Совета Республики

Документ сохранит социальную направленность, будет содействовать дальнейшему развитию реального сектора экономики, позволит повысить уровень жизни людей. Рост ВВП Беларуси в следующем году запланирован на 9%. Налоговая нагрузка снизится на 0,7% от ВВП. Это предусмотрено масштабным законопроектом о поправках в налоговое законодательство. В соответствии с ним налоговая система будет упрощена. Некоторые положения законов приобретут статус прямого действия. Всего Советом Республики на заключительном заседании 5-й сессии было одобрено 11 законопроектов. Среди них - проект закона об оружии, о противодействии экстремизму, о трансплантации органов и тканей человека, а также о туризме.