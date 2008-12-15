Продукты питания в столичных магазинах в преддверии Нового года подешевеют

Так, цены на колбасные изделия будут снижены от 5 до 15-ти процентов, на мясо птицы – до 10-ти, а на кондитерские изделия, конфеты, шоколад и соки – до 20-ти. Что касается ликероводочных изделий, то цены на эту продукцию фиксированные и снижать их не планируется. Проблем с главным новогодним напитком – шампанским – не будет. На складах – 45 тысяч декалитров игристого. Приобрести все необходимое к праздничному столу можно будет и на рождественских ярмарках. Они пройдут в выходные, как в центре, так и во всех районах столицы.