«Продукт первой необходимости». Как производят белорусские подгузники и почему люди хотят работать на этом заводе?

Новости Беларуси. Могилевская область расширяет рынки сбыта и реализует знаковые инвестпроекты, а также осваивает производство новой продукции. До 2025 года в регионе планируют реализовать около 70 проектов с привлечением капитала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Обеспечить запуск следующего инвестиционного цикла – это одна из задач, которую на ВНС поставил глава государства. Между тем пандемия затормозила развитие одних отраслей экономики, но придала мощное ускорение другим. Тем, кто смог вовремя подстроиться под потребности времени, удалось сорвать неплохой куш. Среди таких могилевское предприятие «БелЭмса». Когда кризис – это не потери, а новые возможности, в материале Юлии Мычки.

Продукт первой необходимости, как еда, вода, без чего сегодня ни одна семья не обойдется.

Угадайте, о каком товаре идет речь. Подгузники – вот что навсегда изменило уход за ребенком. Первые из парашютной ткани и опилок совсем не похожи на современные, нежные и дышащие. Такие сегодня выпускают на могилевском предприятии «БелЭмса». Это первая и пока единственная фабрика в стране, где производят такой товар.

Это производство с иностранным частным капиталом. Оно расположилось в одной из свободных экономических зон Могилева. Ее резиденты пользуются рядом льгот, которые позволяют существенно сэкономить на старте и в начале бизнес-пути основательно вложиться в само производство. 20 лет назад турецкий бизнесмен приехал в Беларусь с желанием построить здесь текстильный бизнес. Но, изучив рынок, решил рискнуть и вложить деньги в создание новой продукции. Сегодня его сын Осман вспоминает, что появление на конвейере первой партии подгузников, без преувеличения, ждали с замиранием сердца.

Но оказалось, что создать качественный продукт – это только половина дела. Потеснить конкурентов на полке и завоевать своего покупателя – на эти задачи ушло еще несколько лет.

Осман Учар, заместитель директора предприятия:

Очень трудно было войти в рынок, потому что люди нашу торговую марку не знали. Поэтому сначала мы показали себе, своим клиентам, что мы дружная компания и работаем навсегда.

Александр Сарвиро – один из тех, кто работает на предприятии с первых дней его основания. Запуск нового производства, аналогов которого нет в стране, инженер принял как личный вызов. Вместе с иностранными специалистами он участвовал в монтаже и наладке оборудования. Долгое время ему снились чертежи, и даже ночью мысли были только о работе. На смену почти творческой бессоннице пришел бесценный опыт.

Александр Сарвиро, заместитель главного инженера предприятия:

Отработали технологию, получили хороший продукт. Не хуже других марок, поэтому в настоящее время мы развиваемся. Люди с надеждой смотрят в будущее, с простой человеческой надеждой. Есть работа – значит будет достойная зарплата, поэтому мы работаем сейчас прекрасно.

В 2021 году предприятие отметило 10 лет. За это время, помимо детских, здесь наладили производство взрослых подгузников. В мировом рейтинге они входят в десятку лучших. Также стали выпускать влажные салфетки. И если первые годы штат работников здесь насчитывал около 100 человек, сегодня 220 жителей в основном Могилевского района доверили этому предприятию свои трудовые книжки. Среди них – мастер участка Николай Гузов.

Николай Гузов, мастер участка предприятия:

Было это шесть лет назад, были трудности с работой, посоветовали знакомые. Хорошее предприятие, растущее, перспективное. Пришел, попробовал, устроился. Для меня важно, что развивается предприятие, расширяется продукция. Допустим, два года назад мы даже и не думали, что так все расширится.

В условиях пандемии экономическое здоровье предприятия удалось не только сохранить, но и улучшить. Прошлым летом здесь начали выпускать одноразовые маски. Стартовали с одной линии, сейчас их уже три, впереди поставка еще одной. Каждая из них отправляет на конвейер около 1 000 защитных средств в минуту. Маски могилевского производства охотно покупают во всем мире.

Алекандр Колеснев, первый заместитель директора предприятия:

Сегодня, когда создается какое-то предприятие, это создание рабочих мест. Рабочие места – значит человек занят, он работает, получает достойную заработную плату. Куда он это девает? Он идет в магазин, тратит, покупает. Это опять какие-то продукты и товары, это стимулирование этого же производства. Производству нужно сырье. Это целая цепочка всего, чего изначально не видно. Развитие любого производства – это те же налоги, которые уплачиваются государству. Государство обеспечивает социальные гарантии наших граждан.

Сейчас предприятие на старте нового проекта. В начале 2022 года здесь будут осваивать производство подгузников-трусиков для детей. Контракт на поставку высокоскоростного оборудования уже подписан. Более того, в режиме онлайн руководство имеет возможность отслеживать, как монтируются его узлы. Этот шаг поможет предприятию увеличить общий объем продукции еще на 30 %.

В камере забит эталон подгузника. Если какой-то подгузник не соответствует этому эталону, он отбраковывается автоматически.

Доходы растут, а вместе с ними и социальная ответственность. Регулярно бизнес оказывает благотворительную помощь тем, кто в ней нуждается: детям-инвалидам, домам престарелых и интернатам. А совсем недавно через могилевский Красный Крест предприятие передало на белорусско-польскую границу более 1 000 упаковок подгузников.

Осман Учар:

Мы узнали, что на границе сложная ситуация с мигрантами. Мы должны жить в мире, мы все люди, должны поддерживать друг друга.